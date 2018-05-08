أكد رئيس مؤسسة البورصة والسندات المالية، شابور محمدي، إن البورصة الإيرانية لن تتأثر بخروج الولايات المتحدة المحتمل من الإتفاق النووي نظراً للإرباح الكبيرة التي يحققها سوق الإستثمارات.

وفي تصريح أدلى به لوكالة (إرنا) يوم الأحد، على هامش إفتتاح مركز الإستشارات الإستثمارية في البورصة، قال محمدي: في حال شعر المستثمرون بالحاجة إلى المساعدة بعد الخروج المحتمل للولايات المتحدة من الإتفاق النووي، فان صندوق إستقرار سوق الإستثمار سيقدم كل الدعم لهم طبقاً للمادة 28 من القانون. وأضاف: إنه في حال خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، فان ذلك سيترك أثراً محدوداً على البورصة، مشيراً إلى أن المسؤولين سيعملون على معالجة هذه التأثيرات بصورة دقيقة.

واعتبر محمدي إن إيران واجهت في السابق مثل هذه القضايا، لكنها تمكنت من المحافظة على علاقاتها الدولية. وشدد على أنه في حال خرجت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، فان إيران ستقف إلى جانب المستثمرين الأجانب وتساندهم.

يذكر أن هناك مستثمرين من 43 دولة ينشطون في أسواق البورصة الإيرانية وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وروسيا وألمانيا وسويسرا والسويد وبولندا وأستراليا وأوزبكستان وآذربايجان والصين وهولندا والهند وتركيا ولبنان وجنوب أفريقيا واليابان وقبرص وإيطاليا والإمارات والنرويج واليونان وأندونيسيا والمالديف وكندا وجزر كيمن وهونغ كونغ وقطر والعراق وباكستان وسوريا ولوكسمبورغ والكويت ونيوزلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجورجيا وأرمينيا وجزر فيرجينيا ونيجيريا وأفغانستان.