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رقم الخبر: 218927 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:35 الاقسام: رياضة  
المعلق الرياضي القطري السعدي: أجواء ملعب النجف خيالية والعراق يستحق خليجي 24

المعلق الرياضي القطري السعدي: أجواء ملعب النجف خيالية والعراق يستحق خليجي 24

أبدى المعلق الرياضي العربي في قنوات الكأس القطرية، محمد السعدي، عن سعادته الكبيرة لتعليقه على المباراة التي جمعت نجوم المنتخب العراقي ونجوم محافظة النجف الاشرف السابقين في احتفالية افتتاح ملعب النجف الدولي 30 الف متفرج السبت الماضي.

هذا ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة عن السعدي قوله ان “الدعوة التي وصلتني من وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع ادارة قنوات الكاس الرياضية غمرتني بالسعادة واشعرتني بالفخر بانني سأكون اول معلق رياضي عربي يشارك في افتتاح الملاعب العراقية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} برفع الحظر عن عدد من الملاعب الرياضي”.
واضاف “كنت سعيدا باختياري لالقاء كلمة ترحيبية امام الجماهير في ارض الملعب في الاحتفالية المميزة قبل صافرة انطلاق المباراة وحرصت خلالها على اختيار ابيات شعرية نالت تفاعل الجمهور بشكل كبير وهذا ما جعلني أبدأ بالتعليق على المباراة بأريحية كبيرة”.
ووصف السعدي الاجواء التي شاهدها بالملعب “بالخرافية والخيالية بعد ان امتلأت المدرجات قبيل قرابة اربع ساعات عن موعد المباراة، اذ كان الملعب تحفة معمارية تضاف الى ملاعب البصرة وكربلاء”.
واعتبر السعدي ان “العراق قادر على تنظيم كأس اسيا ويستحق ان ينظم بطولة كأس الخليج الفارسي بالنسخة 24 كونه يمتلك كل المقومات لذلك فضلا عن توفر الملاعب الرائعة والذي مكنته ان يكون ثاني بلد عربي بعدد الملاعب وبالطبع الامر متروك للتشاور بين اعضاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم، مقدما شكره للجماهير الكبيرة التي حضرت للملعب وبالدور الكبير الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال”.

 
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مصدر الخبر: كنوز ميديا
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