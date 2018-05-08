وسجل رونالدو هدف التعادل الأول لفريقه في الشوط الأول، لكن بدا أنه تعرض خلال تسجيل الهدف لإصابة في الكاحل الأيمن، وعلى رغم أن رونالدو أكمل الشوط الأول، إلا أن زيدان أراحه في الثاني ودفع بماركو أسنسيو بدلاً منه.

وكان السؤال الأساسي المطروح بعد المباراة، هو عن قدرة رونالدو على العودة في وقت سريع، وتمكنه من خوض نهائي دوري الأبطال.

وقال زيدان رداً على السؤال، "لا يمكنني أن أقول كم من الوقت سيحتاجه الأمر، لكن بالنسبة إليه، هذه مشكلة بسيطة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن "النجم البرتغالي سيخضع لفحوص، لمعرفة الضرر الذي تعرض له الكاحل، هو قلق بعض الشيء لأن الكاحل متورم قليلاً، إلا أنه قال إن الأمر طفيف".

ورداً على سؤال ما إذا سيكون جاهزاً لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي في 26 أيار الجاري، قال زيدان، "سنقوم بكل شيء ليكون حاضراً".

ويلتقي ريال وليفربول في المباراة النهائية في مدينة كييف الأوكرانية، حيث يسعى النادي "الملكي" إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (12 لقباً حالياً)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية الأم للمرة الثالثة توالياً.

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