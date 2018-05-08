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رقم الخبر: 218926 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:36 الاقسام: رياضة  
زيدان يكشف عن حجم إصابة رونالدو

زيدان يكشف عن حجم إصابة رونالدو

أبدى المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان، تفاؤله بشأن جاهزية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج من مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة (2-2) لشعوره بإصابة في الكاحل، للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الحالي.

وسجل رونالدو هدف التعادل الأول لفريقه في الشوط الأول، لكن بدا أنه تعرض خلال تسجيل الهدف لإصابة في الكاحل الأيمن، وعلى رغم أن رونالدو أكمل الشوط الأول، إلا أن زيدان أراحه في الثاني ودفع بماركو أسنسيو بدلاً منه.
وكان السؤال الأساسي المطروح بعد المباراة، هو عن قدرة رونالدو على العودة في وقت سريع، وتمكنه من خوض نهائي دوري الأبطال.
وقال زيدان رداً على السؤال، "لا يمكنني أن أقول كم من الوقت سيحتاجه الأمر، لكن بالنسبة إليه، هذه مشكلة بسيطة".
وأشار المدرب الفرنسي إلى أن "النجم البرتغالي سيخضع لفحوص، لمعرفة الضرر الذي تعرض له الكاحل، هو قلق بعض الشيء لأن الكاحل متورم قليلاً، إلا أنه قال إن الأمر طفيف".
ورداً على سؤال ما إذا سيكون جاهزاً لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي في 26 أيار الجاري، قال زيدان، "سنقوم بكل شيء ليكون حاضراً".
ويلتقي ريال وليفربول في المباراة النهائية في مدينة كييف الأوكرانية، حيث يسعى النادي "الملكي" إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (12 لقباً حالياً)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية الأم للمرة الثالثة توالياً.
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مصدر الخبر: وكالة انباء الاعلام العراقي
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