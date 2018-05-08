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رقم الخبر: 218925 تاريخ النشر: أيار 08, 2018 الوقت: 01:25 الاقسام: محليات  
هكذا ردّت ايران على التهديد الإسرائيلي باغتيال الأسد

هكذا ردّت ايران على التهديد الإسرائيلي باغتيال الأسد

أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن إسرائيل عاجزة عن اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بيغي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" تعليقاً على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي صرح أن بلاده ستقضي على الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بنظامه في حال استمراره السماح لإيران بالعمل من سوريا، بأن "إسرائيل لا تقدر أن تفعل شيئا، ولا تسطيع القيام بهذا الأمر لأن وجودنا الاستشاري في سوريا شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

وتابع "إسرائيل عاجزة، ولا تستطيع اغتيال الأسد".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز تهديده بقتل الرئيس السوري بشار الأسد، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني.

وأضاف شتاينتر أن إسرائيل يمكن أن تطيح بحكومة دمشق وتقتل الأسد، إذا سمح باستخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية، محذرا من أنه إذا أصبحت سوريا قاعدة عسكرية إيرانية لمهاجمة إسرائيل، فإن ذلك يعني نهاية الأسد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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