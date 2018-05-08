أدى فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي المنتخب، الاثنين، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلسي البرلمان الروسي، خلال مراسم تنصيبه رئيسيا لولاية رئاسية رابعة.

وقال بوتين واضعا يده على الدستور الروسي "اعتبر أنه واجبي وهدف حياتي أن أبذل قصارى جهدي من أجل روسيا، في حاضرها ومستقبلها".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوتين قوله "سأبذل أقصى جهودي لتعزيز قوة وازدهار ومجد روسيا"، مضيفا "كل قوتنا تكمن في أصالتنا الثقافية ووحدتنا".

وجرت الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، وفاز بوتين بنسبة 76.69% من الأصوات.

ولم يكن هناك شك في فوز بوتين الذي حظي بتأييد شعبي كبير في الداخل الروسي وحصل أقرب منافسيه مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين على نحو 13 في المئة من الأصوات وفقا للنتائج الجزئية، بينما حصل مرشح الحزب الديمقراطي الحر فلاديمير جيرينوفسكي على نحو ستة في المئة.

ولم يواجه بوتين أي تهديد خطير على حكمه منذ أن وصل إلى السلطة بداية الألفية الجديدة، فقد حصل على 53 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2000، وحصد 71 في المئة عام 2004، و63 في المئة في 2012.

وتعهد بوتين بأن يعمل خلال فترته الرئاسية الجديدة على تعزيز دفاعات روسيا في مواجهة الغرب، ورفع مستوى المعيشة.