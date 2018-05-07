المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية عقد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية مؤتمره الصحفي الاسبوعي و أجاب على اسئلة المراسلين الايرانيين و الاجانب.