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رقم الخبر: 218923 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 15:18 الاقسام: الوسائط المتعددة  
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية

المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية

عقد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية مؤتمره الصحفي الاسبوعي و أجاب على اسئلة المراسلين الايرانيين و الاجانب.
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجيةالمؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية
 
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