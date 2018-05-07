الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران التقى الوفد العسكري العماني الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، كما زار الوفد الجامعة الوطنية للدفاع و التقى برئيس الجامعة العميد احمد وحيدي.