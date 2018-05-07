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رقم الخبر: 218922 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 15:18 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران

الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران

التقى الوفد العسكري العماني الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، كما زار الوفد الجامعة الوطنية للدفاع و التقى برئيس الجامعة العميد احمد وحيدي.
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
الوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايرانالوفد العسكري العماني يزور جامعة الدفاع الوطني و قيادة حرس الحدود في ايران
 
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مصدر الخبر: ارنا
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