قال المساعد الاقتصادي لمحافظة اذربايجان الشرقية ان التجار ورجال الاعمال في مدينة تبريز وسائر مدن المحافظة سيساهمون في اعادة اعمار مدينة الموصل العراقية.

وأشار «علي جهانغيري» الى مشاركة التجار من محافظة اذربايجان الشرقية في الملتقى الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانيه وإقليم كردستان العراق وقال ان المشاركة جاءت لتعزيز نشاطهم وحضورهم في السوق العراقية مؤكدا على ان الاجواء ملائمة لحضور التجار الايرانيين في العراق ويجب اغتنام هذه الفرصة المتاحة لهم.

وقال: انه نظرا لحاجة الموصل الي مواد البناء فقد تقرر ان تساهم الصناعات ذات الصلة والنقابات والكادر الهندسي في محافظة اذربايجان الشرقية لسد تلك الاحتياجات مشيرا الى طلبه من رجال الاعمال العراقيين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

يذكر ان الملتقى التجاري بين ايران وكردستان العراق عقد في مدينة اربيل بتاريخ 2مايو2018 بحضور نيجرفان برزاني رئيس وزراء الاقليم وايرج مسجدي السفير الايراني في بغداد وعدد من الوزراء والتجار من الطرفين.