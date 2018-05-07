ان رئيس مجلس النواب اللبناني قال في حديث تلفزيوني ان هذه الانتخابات هي درس لكل واحد منا ويجب ان يتكاتف الجميع.

وشدد على انه يجب الاسراع في تأليف حكومة جديدة وقال: ان الطرح الطائفي والمذهبي لا يفيد والعيش المشترك هو الحاصل الانتخابي الوحيد.

وقال بري انني سأكون تماما كما كنت مع العهد مضيفا ان وزارة المالية للطائفة الشيعية.

وأكد ان «المنتصر الاكبر في هذه الانتخابات النيابية هو من يريد ان يستفيد من الدروس التي أعطتها هذه الانتخابات، من يريد ان يستفيد من الدرس ان محاولات الهيمنة لا تفيد وأن الطرح الطائفي والمذهبي لا يفيد وان الطرح الاستعلائي لا يفيد انما الطرح للوحدة الوطنية هو الحاصل الانتخابي الحقيقي نتيجة هذا القانون».

وأشار إلى انه «قبل الانتخابات قلت ان القانون الانتخابي فيه خطوة واحدة جيدة هي النسبية لكن يجب ان نحاول ان نطور هذا القانون كي يكون على مستوى لبناننا الداخلي والخارجي»، معتبرا ان «الصوت التفضيلي قال بالصوت الصارخ يا ماروني صوت للماروني ويا شيعي صوت للشيعي»، مؤكدا ان «العالم لا يريد هكذا قانون وهذا أول درس تعلمته شخصيا ويجب ان يتعلم غيري من الدروس الكثيرة، تبيّن إن محاولات الهيمنة ومحاولات انشاء الاعداء لا تقال إلي ابناء الوطن الواحد».

ورأى بري ان «الجميع خالف قانون الصمت الانتخابي»، مشددا على انه «يجب الاسراع بتأليف الحكومة كي لا يضيع البلد بمتاهات نتيجة الديون المتراكمة والاستحقاقات التي تنتظرنا». وقال: «سأكون إلى جانب العهد كما كنت سابقا، وبالنسبة لموضوع وزارة المالية فإن هذا الموضوع منذ قديم الزمن اتفق عليه في الطائف ونفذ، ووزارة المالية هي للطائفة الشيعية».