شهد هذا اللقاء إقامة صلاتي الظهر والعصر بإمامة الإمام الخامنئي وإهداء سماحته نسخة من كلام الله المجيد لكلّ من العائلتين كعربون وفاء وتقدير.
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي