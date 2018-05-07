لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي التقت عائلتي الشهيدين رضا مرادي ورضا إمامي - من شهداء قوات الشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها طهران في شهر شباط الماضي- ظهر (الأحد) بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.