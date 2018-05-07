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رقم الخبر: 218917 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 15:20 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي

لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي

التقت عائلتي الشهيدين رضا مرادي ورضا إمامي - من شهداء قوات الشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها طهران في شهر شباط الماضي- ظهر (الأحد) بقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.

شهد هذا اللقاء إقامة صلاتي الظهر والعصر بإمامة الإمام الخامنئي وإهداء سماحته نسخة من كلام الله المجيد لكلّ من العائلتين كعربون وفاء وتقدير.

لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
لقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئيلقاء عائلتي شهيدين من قوات الشرطة بالإمام الخامنئي
 
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