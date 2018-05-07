اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة تم تدشین 30 مشروعا تنمویا و صناعیا فی محافظة خراسان الرضویة بمیزانیة أکثر من 4 ألف ملیار تومان فی اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة.