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رقم الخبر: 218908 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 15:19 الاقسام: الوسائط المتعددة  
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة

اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة

تم تدشین 30 مشروعا تنمویا و صناعیا فی محافظة خراسان الرضویة بمیزانیة أکثر من 4 ألف ملیار تومان فی اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة.
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
اجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویةاجتماع اللجنة التنفیذیة و التنمویة لمحافظة خراسان الرضویة
 
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