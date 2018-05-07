أعلن رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، في تونس بلغت 33 في المئة.

وأشار المنصري في مؤتمر صحفي الى أن « 1.7 مليون ناخب صوتوا في هذه الانتخابات من مجموع 5 ملايين ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية».

وكانت نسبة التصويت قد تطورت من 5 في المئة عند العاشرة صباحا إلى 13 في المئة عند منتصف النهار، قبل أن تبلغ 21 في كامل أنحاء الجمهورية حتى عصر أمس.

وشهدت هذه الانتخابات عزوفا انتخابيا لافتا مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات الثلاثة البرلمانية التي جرت عامي 2011 و2014، والانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية عام 2014.

وتنافست في هذه الانتخابات 2173 قائمة انتخابية على مقاعد المجالس البلدية في 350 بلدية، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في بداية شهر حزيران/يونيو المقبل. في حين أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول حركة «النهضة» على 27%، وحركة «نداء تونس» على22%، في حين نالت أحزاب أخرى 14%.

الجيش الاميركي يواجه عجزًا في عدد طياري المقاتلات الحربية

يواجه الجيش الأميركي عجزا في عدد الطيارين الحربيين في القوات الجوية، حيث حذر قادة بارزون من أن عددهم وصل إلى ألفي طيار، مشيرين إلى ان الطيارين الأمريكيين يتركون الخدمة بمستويات متزايدة.

وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في تقرير لها أن عدد الطيارين العاملين في القوات الجوية الأمريكية لا يتجاوز 18 ألف طيار، بينما تحتاج إلى 20 ألف طيار حتى تكون قادرة على تشغيل 5500 طائرة حربية بقوتها الكاملة.

وتشمل قائمة العجز طياري المقاتلات الحربية، والقاذفات، وطائرات الشحن العسكري، والمروحيات، وأشارت إلى أن نسبة العجز في عدد الطيارين وصلت إلى 10 في المئة من إجمالي عدد الطيارين.

وتصل نسبة العجز الحالي في عدد الطيارين إلى 6 أضعاف العجز، الذي تعرضت له القوات الجوية الأمريكية خلال العام 1947، وخلال مراحل مختلفة في القرن الماضي، إضافة إلى العجز الذي حدث في بداية القرن الحادي والعشرين.

ويشير طيارون وخبراء إلى أن غياب الاهتمام بثقافة بناء القيادات داخل القوات الجوية الأمريكية، يعد واحدا من الأسباب التي تقود الطيارين إلى مغادرة عملهم في القوات الجوية.

ولفتت المجلة إلى أن حشد المزيد من الطيارين في جبهات قتال عدة حول العالم خاصة في سوريا والعراق وأفغانستان، جعل العديد من الطيارين الأمريكيين يتركون العمل في القوات الجوية ويتجهون للعمل في شركات الطيران المدني، إضافة إلى عدم وجود خطط لتعويض ذلك بتدريب أعداد أكبر من الطيارين الذين يمكنهم العمل لفترات كبيرة داخل الجيش الأمريكي.