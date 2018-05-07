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للمزید
رقم الخبر: 218905
تاريخ النشر: أيار 07, 2018
الوقت: 14:48
الاقسام: منوعات
الإمارات.. سياسة حافة الهاوية!
الکلمات المفتاحية
جزيرة
سقطرى
حافة الهاوية
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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