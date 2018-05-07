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رقم الخبر: 218903 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:40 الاقسام: رياضة  
الايراني "قائم مقامي" يحرز المركز الاول بالبطولة الدولية للشطرنج
في نخجوان

الايراني "قائم مقامي" يحرز المركز الاول بالبطولة الدولية للشطرنج

أحرز اللاعب الايراني احسان قائم مقامي المركز الاول بمنافسات الشطرنج السريع (الحرب الخاطفة) بالنسخة التاسعة للبطولة الدولية المقامة في جمهورية نخجوان التابعة لأذربيجان.

وحصل قائم مقامي على 7 نقاط من اصل 9 مباريات، فيما حل الاوكراني أنطوان كوروبوف وصيفا والكازاخي يوغني باك ثالثا، يشار الى أن 52 لاعبا يشاركون بالبطولة الدولية للشطرنج في نخجوان.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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