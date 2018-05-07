وحصل قائم مقامي على 7 نقاط من اصل 9 مباريات، فيما حل الاوكراني أنطوان كوروبوف وصيفا والكازاخي يوغني باك ثالثا، يشار الى أن 52 لاعبا يشاركون بالبطولة الدولية للشطرنج في نخجوان.