|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 218903
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:40
|الاقسام: رياضة
|
في نخجوان
الايراني "قائم مقامي" يحرز المركز الاول بالبطولة الدولية للشطرنج
أحرز اللاعب الايراني احسان قائم مقامي المركز الاول بمنافسات الشطرنج السريع (الحرب الخاطفة) بالنسخة التاسعة للبطولة الدولية المقامة في جمهورية نخجوان التابعة لأذربيجان.
وحصل قائم مقامي على 7 نقاط من اصل 9 مباريات، فيما حل الاوكراني أنطوان كوروبوف وصيفا والكازاخي يوغني باك ثالثا، يشار الى أن 52 لاعبا يشاركون بالبطولة الدولية للشطرنج في نخجوان.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر