استحوذت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي انتهت بالتعادل، بنتيجة 2-2، على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح الإثنين.

وشهدت المباراة، بعض الاحتجاجات من جانب لاعبي ريال مدريد، بسبب قرارات الحكم هيرنانديز، في عدة مواقف، أبرزها هدف ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

وعنونت صحيفة "ماركا" في الصفحة الأولى وقالت "لو ذهبوا للعب على الليجا لكانت فضحية".

وتابعت "برشلونة استفاد مرتين من أخطاء الحكم، للاستمرار بدون هزيمة في الليجا، خطأ سواريز على فاران في الهدف الثاني، وضربة جزاء لمارسيلو على ألبا".

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، جاء العنوان "بطل لا يعرف الهزيمة".

وأضافت "نجح برشلونة في إحراز هدفين عن طريق سواريز وميسي، على الرغم من اللعب بلاعب أقل، الحكم قام بطرد روبيرتو والمباراة انتهت بعدم رضا من الفريقين على الحكم، بسبب القرارات الخاطئة".

وتطرقت الصحيفة، لهزيمة أتلتيكو مدريد أمس من إسبانيول بنتيجة 0-2، وعلقت "بدون جريزمان وكوستا، لا نجد ما قدموه في الدوري الأوروبي".