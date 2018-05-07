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رقم الخبر: 218901 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
الرياضي ضيفا على الهومنتمن في نهائي دوري السلة اللبناني

الرياضي ضيفا على الهومنتمن في نهائي دوري السلة اللبناني

يستهل الرياضي بيروت حامل اللقب مشواره في الدور النهائي للدوري اللبناني لكرة السلة على أرض غريمه الهومنتمن غداً الثلاثاء.

ويسعى الرياضي للتقدم على منافسه في هذه السلسلة التي تحسم نتيجتها على أساس الأفضل في سبع مباريات على الرغم من إقامة المباراة على أرض الهومنتمن، الذي يحلم بالصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.

وستكون المنافسة محتدمة بين الرياضي الذي توج بلقب بطولة آسيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه وبين الهومنتمن الذي أحرز لقب البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في المغرب العام الماضي.

وسبق للرياضي أن توج بلقب الدوري اللبناني 14 مرة، وهو رقم قياسي منذ عام 1993، مقابل ثماني مرات فاز بها الحكمة منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 1994، ومرة واحدة أحرزها الشانفيل عام 2012.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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