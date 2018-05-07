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|رقم الخبر: 218900
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:39
|الاقسام: رياضة
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الذي جرى في الفلبين
"فرانك برتو آذر" اول سيدة إيرانية تحرز ميدالية بسباق آسيا للدراجات
أحرزت البطلة الإيرانية 'فرانك برتو آذر' الميدالية البرونزية في سباق آسيا للدراجات الهوائية الجبلية المقامة في الفلبين فيما أحرز البطل الإيراني 'فراز شكري' الميدالية الفضية في هذا السباق.
وتمكنت البطلة الإيرانية برتو آذر من تحقيق المرتبة الثالثة والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا 2018 للدراجات الهوائية الجبلية في الفلبين لتسجل أسمها كأول إمرأة إيرانية تحقق هذا اللقب في تاريخ إيران.
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