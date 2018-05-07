الذي جرى في الفلبين "فرانك برتو آذر" اول سيدة إيرانية تحرز ميدالية بسباق آسيا للدراجات أحرزت البطلة الإيرانية 'فرانك برتو آذر' الميدالية البرونزية في سباق آسيا للدراجات الهوائية الجبلية المقامة في الفلبين فيما أحرز البطل الإيراني 'فراز شكري' الميدالية الفضية في هذا السباق.