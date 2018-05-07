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|رقم الخبر: 218899
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:39
|الاقسام: رياضة
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بكسبها ذهبية سباق كوريا الجنوبية
سارا جوانمردي تخطف بطاقة التأهل إلى بارا اولمبية اليابان عام 2020
خطفت الرامية الإيرانية سارا جوانمردي بطاقة التأهل الأولى إلى بارا اولمبية اليابان 2020 بعد كسبها ذهبية سباق الرماية العالمي للمعاقين المقام في كوريا الجنوبية.
وقد تمكنت الرامية الإيرانية سارا جوانمردي من إحراز ذهبية الرماية في فرع المسدس الهوائي بمسافة 10 أمتار بعد كسبها 6/ 237 وذلك في سباق الرماية العالمي للمعاقين المقام في مدينة جيونغ جو في كوريا الجنوبية وبذلك خطفت بطاقة التأهل الإيرانية الأولى إلى بارا اولمبية اليابان 2020.
وكانت جوانمردي قد احرزت في وقت سابق الميدالية الذهبية في بارا اولمبية ريو 2016 وبرونزية بارا اولمبية لندن العام 2012 إلى جانب العديد من الميداليات العالمية والآسيوية الأخرى.
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