فجر بيرت فان مارفيك مدرب أستراليا مفاجأة عندما ضم المدافع فران كراتشيتش، الذي لم يسبق له اللعب دوليا في القائمة المبدئية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الاثنين.

وبعيدا عن ذلك وجد المدرب الهولندي، الذي قاد منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010، مكانا لكل الأسماء المعتادة في قائمة من 32 لاعبا ستتقلص إلى 23 قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي (الفيفا) في الرابع من يونيو/ حزيران.

وكان الظهير الأيمن كراتشيتش الذي يلعب في لوكوموتيفا الكرواتي، ضمن اثنين لم يسبق لهما اللعب دوليا في التشكيلة بجانب اللاعب الايراني الاصل دانيال أرزاني مهاجم ملبورن سيتي البالغ من العمر 19 عاما، ومثل كراتشيتش منتخب كرواتيا تحت 21 عاما لكن والده ولد في أستراليا.

وقال فان مارفيك، إنه حدد سريعا الظهير الأيمن باعتباره المركز الذي يفتقر إلى بدائل عندما تولى المسؤولية في وقت سابق هذا العام، وعلم بأن كراتشيتش يمكنه اللعب لأستراليا من المدرب المساعد انتي ميلتشيتش.

وقال في مؤتمر صحفي: "لا نمتلك العديد من اللاعبين في هذا المركز.. وعندما يعطيني أحد أفراد الجهاز الفني معلومات حول لاعب يلعب في كرواتيا ويمتلك أيضا جواز سفر أسترالي، لذا من الممكن أن يكون لاعبا مثيرا للاهتمام".