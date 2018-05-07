تحتوي الذرة على عناصر غذائية مثل فيتامين «أ، ب، هـ»، وألياف غذائية وغيرها مما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة مثل الوقاية من أمراض القلب، الإمساك والبواسير وسرطان القولون والمستقيم، وغيرها من الفوائد التي ذكرها موقع «organicfacts».

الفوائد الصحية للذرة

- الوقاية من البواسير: تحتوي الذرة على ألياف غذائية، والتي تقلل من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير، وكذلك تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- زيادة الوزن: تعتبر الذرة مصدر غني بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي على 342 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن.

- الوقاية من السرطان: تعتبر الذرة مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والتي تقاوم الجذور الحرة المسببة للسرطان.

- الوقاية من أمراض القلب: كشفت أحد الأبحاث العلمية أن زيت الذرة له تأثير يقلل من ارتفاع مستوى الكوليسترول السيء في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

- الوقاية من فقر الدم: تعتبر الذرة مصدرا غنيا بالفيتامينات، والتي تساعد في الوقاية من فقر الدم.

- العناية بالبشرة والعين: تعتبر الذرة الصفراء مصدرا غنيا لـ بيتا كاروتين، الذي يشكل فيتامين «أ» في الجسم وهو ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة الجلد.