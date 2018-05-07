فازت فيكتوريا أزارينكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا بأول مباراة على الملاعب الرملية في عامين في الدور الأول لبطولة مدريد المفتوحة للتنس، مع استعدادها للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2016.

وافتتحت لاعبة روسيا البيضاء، الذي غابت لفترة طويلة في الموسم الماضي بسبب نزاع على حضانة نجلها، مشوارها في البطولة بالفوز 6-3 و6-3 على الصربية الكسندرا كرونيتش في الدور الأول.

وقالت أزارينكا في مقابلة بجانب الملعب: "أول مباراة لي على الملاعب الرملية خلال لا أعلم عامين أو ما شابه ذلك لذا لم تكن سهلة على الإطلاق".

وتابعت: "لكني سعيدة أنني استطعت الفوز وقدمت بعض اللمحات الجيدة.. بالتأكيد هناك العديد من الأشياء التي أستطيع تحسينها لكنها البداية".

تنضم إلى أزارينكا في الدور الثاني كل من سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا، وحاملة اللقب والإسبانية جاربين موجوروزا وكارولين فوزنياكي المصنفة الثانية عالميا، بعد فوزهن بسهولة في الدور الأول.

وانتصرت هاليب بسهولة على الروسية ايكاترينا مكاروفا 6-1 و6- 0 وسيطرت فوزرنياكي على منافستها الأسترالية داريا جافريلوفا وفازت 6-3 و6-1.

وتغلبت موجوروزا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة 2016 وحاملة لقب ويمبلدون، على الصينية بينغ شواي 6-4 و6-2 وستأمل في عبور الدور الثاني في البطولة للمرة الأولى في مسيرتها.

وواصلت اليابانية نعومي أوساكا نتائجها السيئة على الملاعب المفتوحة الرملية بهزيمتها أمام الصينية تشانغ شواي.

وفازت بترا كفيتوفا المصنفة العاشرة عالميا، والفائزة ببطولة براج المفتوحة، السبت على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 6-1 و6-2.

وبدأت ماريا شارابوفا البطولة بقوة حيث انتصرت الفائزة باللقب في 2014 على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-4 و6-1.