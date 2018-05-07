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رقم الخبر: 218892 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
وريورز يتجاوز بليكانز في دوري السلة الأمريكي

وريورز يتجاوز بليكانز في دوري السلة الأمريكي

أحرز كيفن دورانت 38 نقطة ليعزز جولدن ستيت وريورز تفوقه إلى 3-1، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، بعدما تغلب بنتيجة 118-92، على نيو أورليانز بليكانز، في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويستطيع وريورز، حامل اللقب، حسم سلسلة مواجهاته ضد بليكانز، عندما يستضيف المباراة الخامسة بينهما اليوم الثلاثاء.

وأضاف ستيفن كوري 23 نقطة، كما سجل كلاي طومسون 13 نقطة، وكوين كوك 12 نقطة، لصالح جولدن ستيت.

وتصدر أنطوني ديفيز، لاعبي بليكانز بعدما أحرز 26 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، بينما سجل إيتوان مور 20 نقطة، وجرو هوليداي 19 نقطة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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