فاز مارك ماركيز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للدراجات النارية في بلاده وانتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم يوم الأحد بعدما تعرض أقرب منافسيه للتصادم.

وكان متسابق هوندا ينافس نفسه في آخر ثماني لفات بعد اصطدام ثنائي دوكاتي المكون من أندريا دوفيتسيوزو، المتصدر السابق للترتيب العام، وخورخي لورينزو مع داني بيدروسا متسابق هوندا أثناء التنافس على المركز الثاني.

وسقط بيدروسا، الذي خضع لجراحة في المعصم قبل أقل من شهر واحد، من على دراجته النارية بعد محاولة اجتياز متسابقي دوكاتي. وخرج المتسابقون الثلاثة من السباق. لكن بيدروسا اشتكى من الم شديد في اعلى فخذه الايمن عقب الحادث.

واستغل الفرنسي يوهان زاركو متسابق تيك3 ياماها وقوع الحادث واحتل المركز الثاني وبفارق 5.241 ثانية عن المتصدر وبات أقرب منافسي ماركيز في بطولة العالم.

وأصبح رصيد ماركيز، بطل العالم أربع مرات والذي انطلق من المركز الخامس، 70 نقطة بعد أربعة سباقات مقابل 58 لمنافسه زاركو. وتراجع دوفتيسيوزو إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 46 نقطة.

وقال ماركيز عقب السباق ”كنت مقتنعا قبل الانطلاق ان بوسعي الفوز،”نعم بدأنا من الصف الثاني لكن ادائي اتسم بالمهارة اليوم. دفعت بكل قوة...يتسم السباق هنا بطوله الشديد ويجب ان تقوم بضبط الكثير من الاشياء“.

وجاء الإيطالي أندريا إيانوني متسابق سوزوكي في المركز الثالث خلال سباق إسبانيا.

وحل الايطالي المخضرم فالنتينو روسي في المركز الخامس في السباق الذي شهد وصوله لانجاز كبير جديد في مسيرته بعد ان أكمل مسافة بالكيلومترات تعادل محيط كوكب الارض خلال السباقات التي شارك فيها.

وقطع روسي الان 40075 كيلومترا على مدار مشاركاته خلال 23 موسما بداية من سباق جائزة ماليزيا الكبرى عام 1996.

وانطلق البريطاني كال كراتشلو متسابق فريق إل.سي.آر هوندا من المركز الأول لكنه تعرض لحادث بعد تسع لفات أثناء وجوده في المركز الرابع ولم يستكمل السباق.