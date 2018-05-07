تابع ليون عروضه القوية في الاونة الاخيرة، معززا حظوظه بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على تروا بثلاثية نظيفة في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا الاحد، في حين خرج موناكو من عنق الزجاجة بفوز صعب ومتأخر على كاين 2-1

ورفع ليون رصيده في المركز الثاني الى 75 نقطة متقدما على موناكو بفارق نقطة واحدة، ونقطتين عن مرسيليا الذي تغلب على نيس 2-1 في ختام المرحلة.

منذ خروجه من الدوري الاوروبي في 15 اذار/مارس الماضي على يد سسكا موسكو، حقق ليون فوزه السابع تواليا ليزيد من الضغوطات على موناكو ومرسيليا.

وضمن باريس سان جرمان البطل، المشاركة في المسابقة القارية الام، في حين تتنافس الفرق الثلاثة على البطاقتين الاخريين، علما بان صاحب المركز الثاني يشارك مباشرة في حين يخوض الثالث دورا تمهيديا.

وافتتح البوركينابي برتران تراوري التسجيل بكعب القدم بعد تسديدة حسام الاعور اثر ركلة ركنية نفذها الهولندي ممفيس ديباي (29).

ثم اضاف تراوري الهدف الثاني اثر كرة راسية من عرضية من الجهة اليسرى لفيرلان مندي (35)، ليرفع رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.

واختتم البديل ماكسويل كورنيه الذي نزل مكان نبيل فقير، التسجيل من زاوية ضيقة اثر تمريرة اخرى من مندي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

سانت ايتيان 1 – بوردو 3

كان 1 – موناكو 2

ديجون 3 – جانجون 1

ميتز 1 – انجيه 2

نانت صفر – مونبلييه 2

رين 2 – ستراسبورج 1

تولوز 2 – ليل 3

مارسيليا 2 – نيس 1