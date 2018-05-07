علاج لخشونة الركبة بمشروب الزنجبيل الزنجبيل يقلل من إنتاج المواد الكيميائية مثل الليكوترينات التي تسبب التهاب المفاصل وخشونة الركبة، ولديها أيضا الساليسيلات، والتي يحولها الجسم آلي حمض الساليسيليك، وهذا هو نفس المكون الذي يوجد في الأسبرين، مما يجعلنا نقدم لك وصفة صحية من الزنجبيل للتعافي.