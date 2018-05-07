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|رقم الخبر: 218882
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:16
|الاقسام: اجتماعيات
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علاج لخشونة الركبة بمشروب الزنجبيل
الزنجبيل يقلل من إنتاج المواد الكيميائية مثل الليكوترينات التي تسبب التهاب المفاصل وخشونة الركبة، ولديها أيضا الساليسيلات، والتي يحولها الجسم آلي حمض الساليسيليك، وهذا هو نفس المكون الذي يوجد في الأسبرين، مما يجعلنا نقدم لك وصفة صحية من الزنجبيل للتعافي.
قد أظهرت دراسة أن المرضى الذين يتناولون الزنجبيل أكدوا شعورهم بارتياح كبير من آلام الركبة، ويمكنك في الواقع تناوله عن طريق شرب الشاي اللذيذ الذي يمكن صنعه منه.
كيفية صنع شاي الزنجبيل
- اغلي ثلاثة أكواب من الماء.
- إضافة ملعقة كبيرة من جذر الزنجبيل المبشور الطازج.
- دعه لمدة 10 دقائق.
- ضف التحلية التي تريدها.
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