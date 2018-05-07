دك منتخب روسيا شباك نظيره النمساوي بسباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما الأحد في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المقامة في الدنمارك.

وحقق الدب الروسي، بذلك انتصاره الثاني على التوالي وبالنتيجة ذاتها، بعد أن كان قد بدأ مشواره في البطولة، يوم الجمعة الماضي، بفوز ساحق على نظيره الفرنسي بسباعية أيضا.

وتتصدر روسيا قائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق ثلاث نقاط أمام وصيفتها السويد، التي ستلعب في وقت لاحق مع التشيك صاحبة المركز الرابع برصيد نقطتين.

بينما توقف رصيد النمسا عند نقطة واحدة، وتشغل المرتبة السابعة، على سلم جدول الترتيب.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على نظيره البيلاروسي، متذيل المجموعة من دون رصيد، بستة أهداف مقابل هدفين.

في حين تحتل سويسرا المرتبة الخامسة، برصيد نقطتين، وستواجه في وقت لاحق أيضا سلوفاكيا، السادسة برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى من كل من المجموعتين، ستتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.