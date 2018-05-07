تأهل فيلم روائي إيراني بعنوان «نحال» (زنبوردار) من تأليف وإخراج محمد طالبي للدورة الثامنة عشرة من مهرجان بايسيكل السينمائي (Bycicle Film Festival) في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويروي الفيلم قصة حياة نحال طاعن في السن ومربي خلية النحل يعيش مع ابنه الوحيد في جبل بكر وهو من تمثيل حسين عبدي وسعيد رضا مقصودي.

فيلم «نحال» من إنتاج جمعية سينما الشباب في مدينة كاشان بمحافظة اصفهان وسط إيران يجرب حضوره الدولي السادس بعد فوزه بالجوائز في مهرجان الزراعة الدولي الأول في إيطاليا ومهرجان اتلانتا السينمائي الدولي الثامن 2017 بأمريكا ومهرجان chefalu الدولي 2018 في إيطاليا ومهرجان 2017 month film festival في رومانيا ومهرجان Pickurflick Indie 2017 في إسبانيا.

وسيقام مهرجان بايسيكل السينمائي اعتبارا من 23 يونيو/ حزيران القادم لمدة أسبوع في مدينة نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.