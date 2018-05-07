  • الإثنين ٢١ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 07, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218877 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي ايراني ينال جائزة «FiNi» المكسيكي

وثائقي ايراني ينال جائزة «FiNi» المكسيكي

حصل الفيلم الوثائقي الايراني «السيدة ف» للمخرج صادق سوري على الجائزة الثانية في مهرجان «FiNi» الدولي في المكسيك.

وكان قد شارك فيلم «السيدة ف»  (خانم ف) في قسم افلام الطلبة للمهرجان بدورته الثامنة التي اقيمت في مدينة بيجوكا.

وفيلم «السيدة ف» وثائقي يصور جوانب من حياة السيدة حميرا ريكي قائممقام مدينة «قصرقند» والتحديات التي تواجهها امرأة في هذا المنصب وظروف العمل التي تعيشها في مدينة نائية.

واقيم مهرجان «FiNi» الدولي للافلام من 26 ابريل الفائت الى 4 من مايو الجاري في مدينة بيجوكا في المكسيك.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec