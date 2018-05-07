حصل الفيلم الوثائقي الايراني «السيدة ف» للمخرج صادق سوري على الجائزة الثانية في مهرجان «FiNi» الدولي في المكسيك.

وكان قد شارك فيلم «السيدة ف» (خانم ف) في قسم افلام الطلبة للمهرجان بدورته الثامنة التي اقيمت في مدينة بيجوكا.

وفيلم «السيدة ف» وثائقي يصور جوانب من حياة السيدة حميرا ريكي قائممقام مدينة «قصرقند» والتحديات التي تواجهها امرأة في هذا المنصب وظروف العمل التي تعيشها في مدينة نائية.

واقيم مهرجان «FiNi» الدولي للافلام من 26 ابريل الفائت الى 4 من مايو الجاري في مدينة بيجوكا في المكسيك.