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رقم الخبر: 218876 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:36 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «الكل يعلم» يفتتح مهرجان كان السينمائي

الايراني «الكل يعلم» يفتتح مهرجان كان السينمائي

يفتتح الفيلم السينمائي «الكل يعلم» للمخرج الايراني اصغر فرهادي مهرجان كان السينمائي الیوم الثلاثاء الثامن من مايو.وسيدخل الفيلم في اليوم الآخر (التاسع من مايو) دور السينما الفرنسية وسيعرض في مايقارب مئتي دار للسينما.

فيلم «الكل يعلم» (همة مي دانند) يصور قصة تحصل فيها احداث لفتاة تدعى «كارولينا» تذهب لزيارة أقاربها في القرية التي ولدت فيها في إسبانيا، لكن احداثاً تقع هناك فتتخذ أحداث القصة مسارات اخرى.

يذكر ان هذا هو الفيلم الثاني الذي يخرجه اصغر فرهادي ويشارك فيه ممثلون أجانب وقد صورت مشاهده في مدينة مدريد الإسبانية وانتهى تصويره في أواخر نوفمبر 2017.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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