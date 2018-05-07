يفتتح الفيلم السينمائي «الكل يعلم» للمخرج الايراني اصغر فرهادي مهرجان كان السينمائي الیوم الثلاثاء الثامن من مايو.وسيدخل الفيلم في اليوم الآخر (التاسع من مايو) دور السينما الفرنسية وسيعرض في مايقارب مئتي دار للسينما.

فيلم «الكل يعلم» (همة مي دانند) يصور قصة تحصل فيها احداث لفتاة تدعى «كارولينا» تذهب لزيارة أقاربها في القرية التي ولدت فيها في إسبانيا، لكن احداثاً تقع هناك فتتخذ أحداث القصة مسارات اخرى.

يذكر ان هذا هو الفيلم الثاني الذي يخرجه اصغر فرهادي ويشارك فيه ممثلون أجانب وقد صورت مشاهده في مدينة مدريد الإسبانية وانتهى تصويره في أواخر نوفمبر 2017.