الكتاب مكرس لسعادة الأسرة، تلك السعادة التي لايمكن أن تتحقق إلا عبر علاقات سليمة متقاطعة بين الزوجين والوالدين والأبناء. ولا شك أن الحب هو اللبنة الأولى في تكوين الأسرة، وعبرها تتحقق المعجزة الطبيعية، ميلاد طفل صغير جداً عاجز كل العجز، ضعيف يكمل بناءها.

موضوع الكتاب هو كيف يمكن أن نبني الأسرة ونحافظ عليها؟ كيف يمكن أن نجعل العلاقات ملائمة ومناسبة لأفرادها، كيف نجعل من الأطفال شخصيات نامية متطورة من جميع الجوانب. إنه كتاب مكرس لتربية الأبناء والآباء في الآن نفسه، ولآبائهم أيضاً.

وهكذا يمكننا إعادة التأكيد بكل جرأة على أن هذا الكتاب مكرس لسعادة الأسرة.

الحديث عن السعادة الأسرية البسيطة والمعقدة الى أبعد الحدود في آنٍ واحد والتعريف بأهم مكوّناتها وقوانينها، والإرشاد الى كيفية بناء العلاقات الأسرية وفق المثل القائل «إذا أردت أن تكون سعيداً فكن سعيداً».

ذلك ما يتناوله هذا الكتاب وهو بأهميته وأسلوبه الممتع ضروري لكل الأسرة وهادياً لها الى فن الحياة.