بحضور عدد كبير من العلماء اليونانيين تم ازاحة الستار عن كتاب «إيران لؤلؤة آسيا» باللغة اليونانية للكاتبة «ماريانا تئوخريدو» في المركز الثقافي بجامعة أثينا .

وتم تقديم الكتاب یوم الاحد في قاعة المركز الثقافي بجامعة اثينا بحضور اساتذة جامعة أثينا والشخصيات السياسية والثقافية وعشاق التاريخ والفن الايراني.

وأشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اثينا مجيد مطلبي شبستري في مراسم تقديم كتاب «إيران لؤلؤة آسيا» الی العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اليونان، وقال ان تطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين بامكانها ان تساعد في المزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

ووصف السفير شبستري الكتاب بالنتاج الثقافي المهم، وفضلا عن انه يسهم في اعداد الارضية لاطلاع اليونانيين علی جزء من الثقافة والتاريخ والحضارة الايرانية، يحتوي علی الخبرات والتجارب التي حصلت عليها الكاتبة خلال زيارتها للمدن الايرانية المختلفة، وقال ان هذا العمل القيم يساعد علی المعرفة المتبادلة للشعبين الايراني واليوناني لثقافات احدهما الاخر.

وأكد السفير الايراني في اثينا، ان البلدين ايران واليونان، قدما علی مر التاريخ، شخصيات بارزة الی العالم كانت لهم بصمات واضحة في المجالات العلمية والثقافية .

بدوره قال «نيكولائوس قاليرليديس» المسؤول في الخارجية اليونانية، انه فضلا عن العلاقات الطيبة بين البلدين فان الاواصر الثقافية بين طهران واثينا، قد مهدت الارضية امام الاحترام المتبادل والاطلاع علی الثقافات القيمة للبلدين.

من جانبه وصف المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اثينا «علي محمد حلمي» تعزيز التعاون العلمي بين المفكرين والعلماء في ايران واليونان بالخطوة المهمة والقيمة جدا لاحلال السلام العالمي، معربا عن امله في تطوير التعاون العلمي واصدار المزيد من الكتب حول ايران واليونان من قبل النخب العلمية.