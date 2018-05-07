أشار السفير التونسي لدى إيران غازي بن صالح إلى حضوره المتكرر في معرض طهران للكتاب في السنوات الأخيرة وقال بأن هذا المعرض يعتبر أحد أهم المعارض في آسيا والعالم.

وتشارك تونس كضیف شرف في الدورة الحادیة والثلاثین من معرض طهران الدولي للكتاب.

ويزور السفير التونسي الجناح التونسي في معرض طهران للتعرف عليه عن كثب وكذلك لتفقد فعاليات المشاركين في الجناح التونسي.

ووصف السفير غازي بن صالح في حديث مع «ايبنا» معرض طهران الدولي للكتاب بأنه أحد أهم معارض الكتاب فِي آسیا والعالم وقال بأنه یزور هذا المعرض للمرة الرابعة وانه یفتخر بهذه الزیارة.

ونوه السفير التونسي في إيران بترحيب المواطنين الإيرانيين لهذا الحدث الثقافي وحضورهم المكثف في معرض طهران للكتاب معتبراً ذلك بأنه احدى العلامات المميزة لاهتمام إيران بالكتب والدراسة والثقافة. كما عبر صالح عن اهتماماته الشخصية وشعب تونس بالأدب الإيراني وخاصة الكلاسيكي منه وأعد حافظ شاعره المفضل الذي طالما كان متحمسا لقصائده.

وأكد السفیر التونسي بطهران بأن معرض طهران للكتاب له نطاق أوسع من حیث الموضوع والمضامین.

واشار الى معرض الكتاب في تونس هذا العام والذي أقیم الشهر الماضي وقال انه شهد مشاركة 259 ناشراً في 740 جناحا وثلاث صالات حیث عرض 111 ناشراً من تونس و128 ناشراً من الدول العربية و20 ناشراً من الدول غير العربية أحدث كتبهم في مختلف المجالات وذلك تحت عنوان «إقرأ لتعیش مرتین» وقد شاركت مؤسسة المعارض الثقافیة الایرانیة ممثلة عن قطاع النشر في ایران فیه.

وتشارك تونس كمدینة ضیف في الدورة الحادیة والثلاثین من معرض طهران الدولي للكتاب حیث حضره بالاضافة الی السفیر التونسي كل من نائب وزیر الثقافة التونسي ومدیر اتحاد النشر في هذا البلد بالاضافة الی عدد من الشعراء والكتاب التونسیین منهم هنیدة حفصة ومنصور مهني ومحمد سعد برغل والمولدي عامر.