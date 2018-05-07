أول تعليق اسرائيلي على فوز حزب الله في الانتخابات اللبنانية قال وزير تعليم الكيان الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم الاثنين، أن مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، ودعا إلى عدم التفريق بين الحزب ولبنان في أي حرب مستقبلية.