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|رقم الخبر: 218871
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:13
|الاقسام: عربيات
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أول تعليق اسرائيلي على فوز حزب الله في الانتخابات اللبنانية
قال وزير تعليم الكيان الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم الاثنين، أن مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، ودعا إلى عدم التفريق بين الحزب ولبنان في أي حرب مستقبلية.
وقال بينيت "وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر"، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "حزب الله يساوي لبنان".
وحسب "رويترز" أضاف أن الكيان الاسرائيلي "لن يفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين "حزب الله" وسيعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".
وقد كشفت النتائج الأولية، التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن "حزب الله" وحلفاءه السياسيين حققوا مكاسب برلمانية في أول انتخابات برلمانية، تجرى في لبنان منذ 9 سنوات.
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