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|رقم الخبر: 218870
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:15
|الاقسام: عربيات
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إسرائيل تطلق صفحة جديدة على فيسبوك باللهجة العراقية... وهذا هو السبب
اطلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية، صفحة باللهجة العراقية، مبينة ان هذه الصفحة حوارية تهدف الإجابة على الاسئلة والاستفسارات بمنتهى "المصداقية والشفافية".
وبحسب ما نشر على صفحة "اسرائيل باللهجة العراقية" التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلقت صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" لإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل" بحسب زعم الصفحة.
واضافت ان "ذلك جاء بعد عيش اليهود في بلاد الرافدين اكثر من 2500 عام"، مشيرة الى ان "هذه الصفحة حوارية تهدف للاجابة على الاسئلة والاستفسارات بمنتهى المصداقية والشفافية"، بحسب ادعائها.
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