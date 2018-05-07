السيد نصرالله يطل اليوم للحديث عن العملية الانتخابية أعلنت العلاقات الاعلامية لحزب الله، ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيطل عصر اليوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت بيروت.