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|رقم الخبر: 218868
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:14
|الاقسام: عربيات
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السيد نصرالله يطل اليوم للحديث عن العملية الانتخابية
أعلنت العلاقات الاعلامية لحزب الله، ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيطل عصر اليوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت بيروت.
واوضحت العلاقات الاعلامية، ان حديث السيد حسن نصر الله سيتركز عن العملية الانتخابية وآخر التطورات السياسية.
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