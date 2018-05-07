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|رقم الخبر: 218867
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 14:32
|الاقسام: سياحة
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أضفت منظراً رائعاً ومدهشاً إليها
بحيرة الأشباح.. أشجار وارفة الظلال ويابسة وسط المياه
تقع بحيرة الأشباح أو (بحيرة ممرز أو ملا كلا) في شمال قرية «تشالندار» على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوشهر في محافظة مازندران شمال إيران.
هذه البحيرة التي تعرف ببركة الأشباح أيضاً، تحيطها غابة بأشجار وارفة الظلال في منطقة ملا كلا وهناك أشجار يابسة ومجففة وسط مياه البحيرة أضفت منظراً رائعاً ومدهشاً إليها.
ويبلغ طول البحيرة حوالى 700 متر وعرضها 300 متر وللوصول إليها يجب العبور عبر عدد من القرى وطريقها وعرة ويجب استخدام سيارات رباعية الدفع للوصول إليها.
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