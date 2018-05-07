أضفت منظراً رائعاً ومدهشاً إليها بحيرة الأشباح.. أشجار وارفة الظلال ويابسة وسط المياه تقع بحيرة الأشباح أو (بحيرة ممرز أو ملا كلا) في شمال قرية «تشالندار» على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوشهر في محافظة مازندران شمال إيران.