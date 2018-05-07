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رقم الخبر: 218865 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 14:30 الاقسام: محليات  
تسمیة المنطقة المائیة في جنوب إيران بالخليج الفارسي موجودة منذ أکثر من 2000 سنة

تسمیة المنطقة المائیة في جنوب إيران بالخليج الفارسي موجودة منذ أکثر من 2000 سنة

أفادت السفارة الإيرانية في الکویت في مقال لها: منذ أکثر من 2000 سنة ، الی الزمن الحاضر نجد في الکتب والمؤلفات العربیة والفارسیة والترکیة والعالمیة تسمیة هذه المنطقة المائیة في جنوب ایران باسم"الخلیج الفارسي".
وأضافت: طالما تابعنا وسمعنا على لسان الشرائح الاجتماعية والسياسية المتنوعة كالباحثين والمفكـرين، اصالة تسمية «الخليج الفارسي» أو «خليج فارس»، فانهم يتناولون القضية من جانب تاريخي بحت، دون أي عصبية أو انحياز، وينشرون ابحاثهم للتأکيد علی تسمية تاريخية لخليج فارس أو الخليج الفارسي .
ان دراسة الوثائق الدولية والبحوث التاريخية والخرائط الجغرافية وکذلك الاتفاقات التاريخية بين ايران والدول الاجنبية او بين الدول العربية والدول الاجنبية ومنذ بداية التاريخ المدون ولاسيما خلال القرون الاخيرة، تثبت تسمية و اطلاق اسم خليج فارس أو ما يعادل ذلك من الأسماء مثل، بحر فارس، بحر العجم وخليج ايران, في كل موضع يتناول فيه المنطقة المائية لجنوب ايران سواء باللغة الفارسية او العربية و غيرهما من اللغات.
ان هذه الدراسة تحاول أن تلقي نظرة علی استجلاء تسمية «خلیج فارس» في الکتب التاريخية القديمة والخرائط والمواثيق الإيرانية والدولية والمواثيق العربية وتنفي بها تسمیة الخليج العربي علی هذا الممر المائي وتبين بأن ما ورد من مقالات و کتب لتبرير اي تحريف لتسمية الخليج الفارسي - مستندة علی بعض المراجع التاريخية، تخلو من الدقة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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