يعيش معظم سكان مصر على ضفاف نهر النيل، وتتمثل الجغرافيا فى نهر النيل وضفتيه والدلتا، يليها الصحاري والجبال التى تنحدر على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط الممتدة على طول الحدود الشرقية والشمالية للبلاد.

وجعل موقع مصر وجغرافيتها أهم مركز ومهد للحضارات الفرعونية وخلفت هذه الحضارات آثاراً أصبحت مقصداً عالمياً.

وتعتبر السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.

السياحة هي أهم مصادر الدخل القومي المصري

وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذباً للسياح بشكل عام.

ويعود تاريخ السياحة في مصر إلى المصريين القدماء، واستمرت كوجهة ومقصد سياحي مرغوب على مدار القرون الماضية وخلال التاريخ المعاصر.

واختارت منظمة اليونسكو ست مواقع تراثية ثقافية مصرية متنوعة ما بين مصرية قديمة وقبطية وإسلامية بالإضافة إلى موقع للتراث الطبيعي وذلك ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

نهر النيل في أسوان

ربما يكون وادى النيل هو الشئ الاكثر إثارة بين كل معالم مصر، ويتمثل وادى النيل فى حوالى 10 كيلو مترات عن مجرى نهر النيل ويعتبر بمثابة شريط ضيق خصب، ويتكدس فيه غالبية السكان فى مصر بالاضافة الى الدلتا التى يتجمع حولها معظم سكان مصر، وتبدأ الدلتا شمال القاهرة بقليل حيث يتفرع النيل الى فرعيه دمياط ورشيد .

مواقع تاريخية في شبه جزيرة سيناء

أما شبه جزيرة سيناء فهى الاكثر اثارة فى طبيعتها الجغرافية فكل شئ فيها جميل وخلاب، الوديان والجداول والوان الجبال المختلفة واشكالها الرائعة ومستوى الهضاب المرتفع بشموخ .

السد العالى باسوان خلق خلفه بحيرة ناصر التى تعتبر البحيرة الصناعية الاكبر على مستوى العالم، وقبل انشاؤه كانت القرى المطلة على ضفاف النيل تغرق فى موسم الفيضان كما كانت الاثار تغرق ايضا، وقد سمح السد العالى باستخدام الرى المنظم وبذلك تواجد اكثر من فصل زراعى فى مصر واصبحت الزراعة على مدار العام.