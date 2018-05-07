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رقم الخبر: 218853 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 10:46 الاقسام: عربيات  
مغادرة 2556 مسلحا مع ذويهم مخيم اليرموك بدمشق

مغادرة 2556 مسلحا مع ذويهم مخيم اليرموك بدمشق

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في بيان له اليوم الاثنين، عن مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وحسب "روسيا اليوم" قال المركز في بيانه، إنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام إلى ملاذ للعناصر التابعة لجماعة "داعش" الوهابية وتنظيمات مسلحة أخرى.

وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من التنظيمات المسلحة المعارضة.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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