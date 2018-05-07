فاز روما على مضيفه كالياري بهدف نظيف في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب سانت إيليا.

جاء هدف المباراة الوحيد عقب مرور ربع ساعة على انطلاقها وحمل توقيع سينجيز أوندير.

بهذا الفوز رفع النادي العاصمي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد كالياري عند 33 نقطة في المركز الـ18 ليتعقد وضعه قبل جولتين على نهاية المسابقة.

اودينزي صفر – انتر ميلان 4

لاتسيو 1 – اتلانتا 1

نابولي 2 – تورينو 2

كييفو فيرونا 2 – كروتوني 1

جنوى 2 – فيورنتينا 3

سبال 2 – بينفينتو صفر

ساسولو 1 – سامبدوريا صفر