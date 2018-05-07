تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد، بنتيجة 2 ـ 2، في المباراة التي جمعتهما الأحد في كلاسيكو الأرض على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

سجل لويس سواريز وليونيل ميسي للبارسا بالدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل هدفي الميرينجي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وعامر بالفرص الضائعة من الفريقين.

أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.

دفع الفريقان بالقوة الضاربة، حيث لعب برشلونة بتشكيل يضم مارك أندريه تير شتيجن، أمامه الرباعي ألبا، بيكيه، أومتيتي وسيرجي روبيرتو ثم رباعي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا وكوتينيو خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز.

أما ريال مدريد فلعب بالثلاثي الهجومي (بي بي سي) وخلفه في الوسط كروس، مودريتش، كاسيميرو ثم رباعي الدفاع راموس، مارسيلو، فاران وناتشو فرنانديز، وكيلور نافاس في حراسة المرمى.

مالاجا صفر – الافيس 3

اتلتيكو مدريد صفر – اسبانيول 2

لاس بالماس صفر – خيتافي 1