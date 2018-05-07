أكرم آرسنال ضيافة بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب (الإمارات) ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج".

وأنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدما بثنائية حملت توقيع الثنائي الهجومي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 14 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع البوسني سياد كولاسيناك الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 54 ، ثم سجل النيجيري أليكس آيوبي الهدف الرابع بعدها بعشر دقائق فقط.

وقبل 15 دقيقة من النهاية اختتم أوباميانج خماسية "الجانرز"، مسجلا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.

وبهذا الانتصار الكبير يرتفع رصيد آرسنال لـ60 نقطة يستقر بها في المركز السادس الذي ضمن أن ينهي به الموسم مع تبقي مباراتين له، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن بيرنلي الذي يليه مباشرة في الترتيب، وله مباراة واحدة فقط.

وضمن الفريق اللندني بهذا المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وتبخرت جميع آماله في الفوز بأي بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال.

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