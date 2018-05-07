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رقم الخبر: 218849 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 10:16 الاقسام: رياضة  
ارسنال يكتسح بيرنلي ويضمن مقعده في الدوري الأوروبي

ارسنال يكتسح بيرنلي ويضمن مقعده في الدوري الأوروبي

أكرم آرسنال ضيافة بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على ملعب (الإمارات) ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج".

وأنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدما بثنائية حملت توقيع الثنائي الهجومي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 14 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع البوسني سياد كولاسيناك الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 54 ، ثم سجل النيجيري أليكس آيوبي الهدف الرابع بعدها بعشر دقائق فقط.

وقبل 15 دقيقة من النهاية اختتم أوباميانج خماسية "الجانرز"، مسجلا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.

وبهذا الانتصار الكبير يرتفع رصيد آرسنال لـ60 نقطة يستقر بها في المركز السادس الذي ضمن أن ينهي به الموسم مع تبقي مباراتين له، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن بيرنلي الذي يليه مباشرة في الترتيب، وله مباراة واحدة فقط.

وضمن الفريق اللندني بهذا المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وتبخرت جميع آماله في الفوز بأي بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال.

مانشستر سيتي صفر – هيدير سفيلد تاون صفر

تشيلسي 1 – ليفربول صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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