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رقم الخبر: 218848 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 10:16 الاقسام: رياضة  
لعنة الإصابات تطارد لاعبي تونس قبل المونديال

لعنة الإصابات تطارد لاعبي تونس قبل المونديال

تطارد الإصابات لاعبي منتخب تونس، قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف المدير الفني لنسور قرطاج، نبيل معلول.

وتلقى المنتخب ضربة موجعة، بفقدان خدمات يوسف المساكني، الذي أصيب بالرباط الصليبي، وهو ما فرض عليه السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراحية.

كما أصيب أمين بن عمر، خلال المباراة الودية ضد إيران، ويخوض حاليا مرحلة التأهيل، كما تكررت إصابات علي معلول، في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي رين الفرنسي أن القائد الجديد لمنتخب تونس وهبي الخزري تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن مباراة ستراسبورج.

ولم يحدد رين فترة العلاج التي سيحتاجها الخزري، وهو ما يزيد من مخاوف التونسيين قبل المونديال، خصوصا وأن المدرب يعول على وهبي في تعويض غياب المساكني.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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