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رقم الخبر: 218847 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 10:08 الاقسام: رياضة  
برسبوليس الايراني يواجه الجزيرة الاماراتي
دوري أبطال آسيا ..

برسبوليس الايراني يواجه الجزيرة الاماراتي

يسعى فريق برسبوليس الايراني لتحقيق نتيجة مريحة عندما يتقابل مع مضيفه الجزيرة الاماراتي مساء اليوم الاثنين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي بتمام الساعة الثامنة بتوقيت طهران ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم.

ويخوض الجزيرة للمرة الأولى غمار الأدوار الإقصائية في البطولة، حيث نجح للمرة الأولى في تجاوز دور المجموعات بعدما سجل الثنائي علي مبخوت ورومارينيو تسعة أهداف مع بعض.

في المقابل يغيب المدافع جلال حسيني عن صفوف برسبوليس بسبب الإيقاف، علماً بأن الفريق لم يتلق أي هدف في مرماه منذ مباراة الجولة الثانية أمام السد القطري.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 14 أيار/مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران.

يشار الى أن برسبوليس توج بالدوري الايراني الممتاز للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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