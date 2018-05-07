وأفادت قناة المنار ان نسبة المشاركة النهائية في بعلبك الهرمل سجلت 57 بالمائة مبينة ان نسبة المشاركة في زحلة بلغت 47.57 % .

واشار المصدر الى نتائج الاولية للائحة وحدة بيروت في دائرة بيروت الثانية المدعومة من حزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع حيث حصلت على 3 مقاعد حتى الان لافتة الى تقدم مرشح حزب الله أمين شري على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في دائرة بيروت الثانية بعد فرز 472 قلماً .

من جهته، أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن نسبة الاقتراع غير الرسمية في لبنان بلغت 49،20 بالمئة.

وفي مؤتمر صحافي له بعد منتصف الليل اعتبر المشنوق أن عملية الاقتراع كانت بطيئة من قبل الناخبين بسبب طبيعة القانون الجديد، معتبراً أن من لم يقترع يتحمل مسؤولية الاّ يعترض في المستقبل على أداء السياسيين.

وقال "نحتاج لقانون انتخابي يحفظ النسبية ويحد من تاثير الطائفية".

يأتي ذلك في وقتٍ تستمر فيه عمليات فرز الأصوات حيث افاد مراسل الميادين بأن النتائج شبه النهائية لدائرة صيدا جزين تشير إلى ان لائحة "لكل الناس" حصلت على مقعد، في وقتٍ حصلت فيه اللائحة التي ترأسها النائب بهية الحريري على 14788صوتاً.

وفي بيروت، قال مراسل الميادين إن لائحة المقاومة وحلفائها قد تحصل على 4 مقاعد نيابية في بيروت الثانية، مشيراً إلى أن الأرقام تشير إلى أن مرشح حزب الله أمين شري تقدّم على رئيس الحكومة سعد الحريري بالأصوات التفضيلية،

وفي السياق، قال المراسل إن الأرقام تشير إلى أن "لائحة لبنان حرزان" قد تحصل على مقعدين في بيروت الثانية، حيث تشير الأرقام الأولية إلى أن "لائحة المستقبل لبيروت" قد تحصل على 5 مقاعد في بيروت الثانية.

وبحسب مراسل الميادين أنه بات من شبه المحسوم فوز المرشحتين بوليت ياغوبيان وجمانة حداد في دائرة بيروت الأولى.

وإلى شمال لبنان حيث أشارت النتائج غير الرسمية إلى أن "لائحة العزم" تتقدم على اللوائح الأخرى، بينما تقول النتائج غير الرسمية إن اللائحة التي يترأسها الوزير فيصل كرامي قد تحصل على مقعدين.

أمّا في البقاع اللبناني فأفاد مراسل الميادين بفوز لائحة المقاومة وحلفائها فازت حتى الآن بـ 8 مقاعد في دائرة بعلبك - الهرمل.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية ان الانتخابات اللبنانية تعزز قبضة حزب الله وتضع الولايات المتحدة في مأزق.