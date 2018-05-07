جالت مسيرات سيارة حاشدة بلدات وقرى النبطية، بعيد اقفال صناديق الاقتراع، رافعة الاعلام اللبنانية ورايات " حزب الله" وحركة "امل" والحزب السوري القومي الاجتماعي، وبثت البعض منها الاناشيد الحماسية عبر مكبرات صوت ضخمة، بالتزامن مع إطلاق المفرقات النارية في سماء المنطقة، احتفالا بالفوز الكاسح للائحة "الأمل والوفاء".

كذلك عمت الاحتفالات بلدات كفررمان وقلعة الشقيف وزبدين بلدة النائب هاني قبيسي وجباع بلدة النائب محمد رعد وفي "مركز جابر الثقافي" في النبطية الذي يضم مكتب النائب ياسين جابر.

يذكر أن المسيرة الضخمة التي جابت الشوارع الرئيسية للنبطية، تسببت بزحمة سير خانقة على مداخلها، ولا سيما مثلث كفررمان.

وقد انطلق موكب سيار من المدينة متوجها الى المصيلح لتقديم التهاني الى الرئيس نبيه بري.