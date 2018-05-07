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|رقم الخبر: 218844
|تاريخ النشر: أيار 07, 2018
|الوقت: 09:54
|الاقسام: عربيات
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احتفالات في جنوب لبنان بفوز لوائح المقاومة وحلفائها
جالت مسيرات سيارة حاشدة بلدات وقرى النبطية، بعيد اقفال صناديق الاقتراع، رافعة الاعلام اللبنانية ورايات " حزب الله" وحركة "امل" والحزب السوري القومي الاجتماعي، وبثت البعض منها الاناشيد الحماسية عبر مكبرات صوت ضخمة، بالتزامن مع إطلاق المفرقات النارية في سماء المنطقة، احتفالا بالفوز الكاسح للائحة "الأمل والوفاء".
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