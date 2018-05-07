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رقم الخبر: 218843 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 09:53 الاقسام: عربيات  
اطلاق دفعة من صورايخ "بدر1" الباليستية على أهداف اقتصادية سعودية

اطلاق دفعة من صورايخ "بدر1" الباليستية على أهداف اقتصادية سعودية

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الاحد دفعة من صورايخ "بدر 1" الباليستية على عدد من الأهداف الأقتصادية بنجران جنوبي المملكة.

ومنذ الـ 26 من مارس/آذار 2018 اطلقت القوة الصاروخية اليمنية 28 صاروخا باتجاه العمق السعودي.

وفي هذا السياق اكد مساعد ناطق الجيش اليمني العقيد عزيز راشد : أن استمرار دك المواقع السعودية بدفعات من الصواريخ هو من أجل فرض معادلة ردع استراتيجية.لافتا الى أن الصواريخ اليمنية أثبتت فشل منظومة الباتريوت الأميركية وأسقطت أقنعة العدوان.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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