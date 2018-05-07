أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الاحد دفعة من صورايخ "بدر 1" الباليستية على عدد من الأهداف الأقتصادية بنجران جنوبي المملكة.

ومنذ الـ 26 من مارس/آذار 2018 اطلقت القوة الصاروخية اليمنية 28 صاروخا باتجاه العمق السعودي.

وفي هذا السياق اكد مساعد ناطق الجيش اليمني العقيد عزيز راشد : أن استمرار دك المواقع السعودية بدفعات من الصواريخ هو من أجل فرض معادلة ردع استراتيجية.لافتا الى أن الصواريخ اليمنية أثبتت فشل منظومة الباتريوت الأميركية وأسقطت أقنعة العدوان.