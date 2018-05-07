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رقم الخبر: 218841 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 02:28 الاقسام: رياضة  
اللاعب الدولي الايراني علي رضا جهانبخش يتوج هدافا للدوري الهولندي

اللاعب الدولي الايراني علي رضا جهانبخش يتوج هدافا للدوري الهولندي

دخل اللاعب الدولي الايراني المحترف في فريق "الكمار" علي رضا جهانبخش تاريخ الكرة الهولندية العريقة من اوسع ابوابه بتتويجه هدافا للدوري الهولندي.

وسجل جهانبخش ثلاثة اهداف "هاتريك" من الاهداف الستة لفريقه الكمار في مباراته الاخیرة مع فريق زولة ليرفع رصيده الى 21 هدفا ويكون اول لاعب اسيوي يتوج بلقب هداف احدى الدوريات الاوروبية المرموقة.
كما كانت للاعب جهانبخش 12 تمريرة حاسمة في هذا الموسم من الدوري الهولندي.
ويعتبر علي رضا جهانبخش ثالث لاعب في تاريخ فريق الكمار يتوج هدافا للدوري الهولندي.
ويعقد المنتخب الوطني الايراني الامل على نجميه لاعبي الهجوم علي رضا جهانبخش وسردار آزمون المحترف في فريق روبين كازان الروسي، للتسجيل في مباريات كاس العالم في روسيا التي ستنطلق خلال شهر حزيران القادم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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