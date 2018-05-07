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رقم الخبر: 218840 تاريخ النشر: أيار 07, 2018 الوقت: 01:41 الاقسام: دوليات  
محاولة اغتيال وزير الداخلية الباكستاني بإقليم البنجاب

محاولة اغتيال وزير الداخلية الباكستاني بإقليم البنجاب

اصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية.

وأصيب إقبال، وهو من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، برصاصة في ذراعه ونقل على الفور إلى مستشفى المقر الرئيسي للعلاج، وقالت السلطات إنه كان خارج دائرة الخطر.
والمشتبه به، الذي يعتقد أنه في أوائل العشرينات من عمره، قد تم احتجازه لدى الشرطة ويجري استجوابه.
وكان الوزير يحضر اجتماعا سياسيا في مسقط رأسه ناروال في إقليم البنجاب عندما تعرض للهجوم المسلح.

 
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