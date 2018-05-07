استقبل قائد الثورة الإسلامية الاحد ذوي شهيدين من شهداء قوى الأمن الداخلي استشهدا خلال اعمال الشغب التي وقعت في شهر فبراير 8 شباط الماضي.

وافاد موقع مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ان سماحته استقبل ظهر الاحد عائلتي الشهيدين رضا مرادي ورضا امامي من منتسبي قوى الأمن الداخلي اللذين استشهدا في اعمال الشغب التي وقعت في شهر فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا اللقاء الذي ترافق مع اقامة فريضتي صلاتي الظهر والعصر، أثنى قائد الثورة الإسلامية على الشهيدين العزيزين مهدياً للأسرتين نسخة نفيسة من كتاب الله الكريم.

يذكر ان الجندي المكلف الشهيد رضا مرادي عملدار، والعريف الشهيد رضا امامي قانلو بلاغ، من منتسبي قوى الأمن الداخلي كانا قد استشهدا في 19 فبراير / شباط الماضي اثناء اعمال الشغب التي وقعت في شارع باسداران بطهران في ليلة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

تجدر الاشارة الى ان قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله الخامنئي قد قام في شهر مارس/آذار الماضي بزيارة منزل كل من الشهيد محمد علي بايرامي (من منتسبي قوى الأمن الداخلي) والتعبوي الشهيد محمد حسين حداديان اللذين استشهدا في احداث الشغب التي وقعت في شارع باسداران بطهران.